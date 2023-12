Incidente mortale sulla Trani-Corato: restano gravi le condizioni della donna

Restano gravi le condizioni della donna ieri rimasta coinvolta nel gravissimo incidente avvenuto nella serata di venerdì 29 dicembre sulla strada provinciale Trani-Corato: la donna che viaggiava a bordo della Opel, lato passeggero, in un primo momento è trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria per poi essere trasferita d'urgenza al Policlinico di Bari per essere operata in chirurgia vascolare. Ha riportato numerose fratture del bacino e delle costole ma il problema maggiore è della aorta.Stazionarie invece le condizioni dei figli, rispettivamente di 6 anni uno e 20 mesi l'altra trasferiti al Giovanni Paolo XXIII e che viaggiavano sui sedili posteriori: il maggiore ha riportato trauma cranico e diverse fratture ma non ci sono lesioni a livello toracico e addominale; la più piccola ha fratture craniche ma al momento la situazione risulta essere sotto controllo. Per entrambi la prognosi è riservata.