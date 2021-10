Assalto alla CGIL, oggi aperta per solidarietà la sede di Corato

Assaltata la sede Cgil nazionale a Roma durante una manifestazione dei No Green Pass. È successo nel pomeriggio di ieri, quando durante il corteo un gruppo di manifestanti ha preso di mira gli uffici al grido "Giù le mani dal lavoro" e "Venduti".Da tutta Italia arrivano messaggi di solidarietà. «Dopo l'ignobile assalto squadrista alla sede della Cgil nazionale abbiamo chiesto a tutte le prefetture e questure della regione di vigilare a tutela dell'agibilità democratica del sindacato nonché dell'incolumità del nostro personale e delle nostre sedi diffuse in tutta la regione. Quel che è accaduto a Roma è di una gravità inaudita: si permette ai neofascisti di manifestare liberamente attaccando sedi di organizzazioni che hanno rappresentato nella storia della Repubblica un argine all'eversione e un baluardo a difesa della democrazia. Non risponderemo a provocazioni di sorta ma chiediamo il ripristino della legalità e la tutela degli uomini e delle donne della nostra organizzazione». È quanto dichiara il Segretario Generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, che domani sarà a Roma per l'assemblea generale straordinaria convocata da Landini.E in Puglia, come nel resto della penisola, questa mattina apriranno tutte le sedi Cgil."La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata nel pomeriggio. Esponenti dell' estrema destra e del movimento no vax hanno vandalizzato l'ingresso di Corso d'Italia.Si tratta di attacchi di gruppi eversivi di destra a palazzi delle istituzioni romane. La sede della CGIL di Roma è stata occupata con violenza.I compagni e le compagne della Cgil di Corato visti i gravissimi fatti successi a Roma nel tardo pomeriggio del 9 Ottobre convocano davanti alla Camera del Lavoro di Corato( via Canova 8) alle ore 9,30 un presidio di solidarietà ma soprattutto un presidio che sia da segnale a tutti coloro che pensano di portare il paese negli anni bui del ventennio.Per questo invitiamo a partecipare al nostro presidio tutti i tesserati e le tesserate, i partiti, i sindacati, gli antifascisti e i sinceri democratici per dire di no a chi vuole riportare il paese indietro di cento anni" "si legge nella nota diffusa dalla Cgil di Corato.