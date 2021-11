Ezio Falco eletto nella segreteria regionale scuola CGIL

L'Assemblea Generale della Flc Cgil Puglia, alla presenza dei segretari nazionali della categoria Francesca Ruocco e Gigi Caramia e del Segretario organizzativo della Cgil Puglia Dino Testini, ha eletto oggi Ezio Falco come nuovo componente della Segreteria regionale della categoria della scuola, dell'università, della ricerca e della formazione professionaleInsegnante, iscritto alla Cgil dal 2000 quando ha iniziato l'attività lavorativa ed eletto Rsu della propria scuola per due volte fin dal 2005, Falco ha poi assunto l'incarico di coordinatore della Camera del Lavoro di Corato per essere poi eletto nella segreteria provinciale della Flc Cgil di Bari nel 2010. Nel 2013 diventa Segretario Generale della Flc Cgil di Bari, mandato rinnovato dall'ultimo congresso della categoria provinciale nel 2018."Ad Ezio vanno gli auguri di buon lavoro di tutta la categoria" ha affermato il Segretario Generale Claudio Menga.L'Assemblea ha anche eletto come propria Presidente Giovanna Occhilupo.