Sciopero regionale, possibili disagi per la circolazione ferroviaria

Sciopero Ferrotramviaria, i servizi garantiti mercoledì 14 dicembre

La segreteria regionale Filt-Cgil, in adesione ad uno sciopero generale regionale, ha proclamato l'astensione dal lavoro del personale del Gruppo FS Italiane, dalle 9 alle 17 di mercoledì 14 dicembre.Disagi potranno inevitabilmente verificarsi e riguardare l'intera rete ferroviaria pugliese, interessando naturalmente anche gli spostamenti dei pendolari da e per i luoghi di studio e di lavoro.Informazioni su collegamenti e servizi saranno disponibili attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle self service e nelle agenzie di viaggio convenzionate.Per quanto riguarda invece il personale dila protesta sarà circoscritta a quattro ore, dalle 8 alle 12.«La programmazione delle corse potrebbe subire cancellazioni e/o variazioni» hanno evidenziato dall'azienda. «L'astensione dal lavoro avverrà nel rispetto delle prescritte fasce di garanzia e durante l'astensione saranno garantite le prestazioni dei servizi minimi indispensabili cosi come previste dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi vigenti».