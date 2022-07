Partirà sabato 9 luglio, e si concluderà esattamente una settimana più tardi, la sesta edizione di Komorebi, evento commemorativo in memoria di, una delle 23 vittime dell'incidente ferroviario avvenuto sulla tratta Andria-Corato il 12 luglio 2016.Francesco era appena tornato da un anno di studi in Giappone: aveva finalmente intrapreso la strada verso la realizzazione dei suoi sogni, quando ha perso la vita. Dopo l'incidente, la famiglia e gli amici di Francesco hanno raccolto le forze e insieme hanno deciso che il ricordo di quel giovane così spigliato e ambizioso non poteva e non doveva essere qualcosa di doloroso: è nata così l'associazione "Francesco Ludovico Tedone", e con essa il Komorebi, un evento che si propone come inno alla vita perKomorebi è una parola intraducibile in italiano, che si potrebbe rendere con la perifrasi «Luce del sole che filtra attraverso i rami degli alberi». Così, Komorebi è la, è il suo sogno di un ponte fra Giappone e Italia che va avanti, per diventare universale e spronare il prossimo.L'evento, giunto alla sua sesta edizione, quest'anno si evolverà e cambierà forma. Komorebi si svolgerà nello stesso luogo delle ultime due edizioni, ovvero l', in via Bracco incrocio Matababbo a Corato: per raggiungerlo sarà possibile utilizzare i propri mezzi, dal momento che ci sarà unnelle immediate vicinanze, oppure lamessa a disposizione dall'azienda Bucci e Tarantini e patrocinata dal Comune di Corato. La navetta sarà disponibile in piazza Cesare Battisti ogni ora dalle 16:30 fino alle 23:30 e dalle 16:45 fino alle 23:45 per il ritorno.Komorebi si svolgerà inospiterà una, durante la quale gli artisti lavoreranno in sinergia seguendo la tematica "I moti dell'ombra" e proponendo opere d'arte, poetiche e performance live di vario genere. Durante la residenza sarà possibile partecipare a laboratori, giochi, tornei e tanto altro;la kermesse continuerà con una, in cui saranno raccolte tutte le opere realizzate durante la residenza artistica e anche quelle proposte dagli artisti al di fuori di essa. Anche durante questi quattro giorni sarà possibile partecipare ad alcuni laboratori e workshop.Ledell'edizione 2022 saranno davvero tante, e più nello specifico ci saranno una cura di Spiff Onyuku (9 luglio),a cura di Gianna Ciprelli e Rosanna Calò (10 e 11 luglio), un'a cura di Rosanna Calò (10 e 11 luglio),a cura del centro Arcadia (10, 11 e 12 luglio), una cura di Presidio del libro Corato (10 e 11 luglio),a cura di Gocce nell'Oceano (11 luglio), una cura di Domenico Procacci (11 luglio), un(12 luglio), una cura di Titti Maffiola (13 e 14 luglio), una cura di Tiziana Tedone e Alice Filomeno (13 e 14 luglio) ed anche ila cura di Francesca De Chirico (15 e 16 luglio). Oltre a tutte queste attività, sarà possibile partecipare allaalle ore 19 del 12 luglio, celebrata da, e ci saranno alcune aree sempre aperte e fruibili dal pubblico, come laa cura dell'Open Space, l'(dove sarà possibile giocare a giochi da tavolo, a ping pong e a spikeball) e l'. Ogni sera, poi, sono previste diverse tipologie di(musicali, teatrali, di danza, dj set, una Poetry Slam a cura di Lips Puglia).Ilè davvero ricco, ed è possibile consultarlo sulla pagina Instagram di Komorebi o a questo link Per realizzare un evento così importante e vasto non si può essere soli: da sempre Komorebi è un coro, un'unione di forze che genera energia positiva e speranza.Gli organizzatori ringraziano chi da sempre supporta l'evento, ovvero lae il, nonché tutti i partner e le collaborazioni che renderanno speciale l'evento di quest'anno: i, il, l', la, l', Gregorio Sgarra del bar itinerante, il, la. Inoltre, ringraziamo anche ile la, che hanno supportato la(per la quale, tra l'altro, è ancora possibile acquistare i biglietti!).Un ringraziamento speciale va anche a tutti gli artisti e i performer della residenza, senza i quali Komorebi non sarebbe l'evento artistico, poetico e musicale che è. Tra gliTiziana Tedone, Titti Maffiola, Carmelania Bracco, Rita Valentino, Davide Monteseno, Laura Violeta Dima, Gianluca Vernice, Emanuele Binetti, Claudio Junior Melioli, Manuel Benati, Stefano Lotito, Alessandro De Leo, Patrizia Di Lorenzo, Daniela Mastromauro e Silvestro Lacertosa; tra iAnna Lops, Vanessa Nichilo, Davide Sabino Lorusso, Sabrina De Mitri, Miss Pia, MISGA, i Junkie Beat, Vittorio Calò, Marika Di Rella, Laura Lamarca, Elisa Buonomo, Davide Lotito, la LIPS Puglia, Fabio di Gennaro, Serena di Palma, Noemi Isabella Acquatico e i Raestavinve.I promotori hanno rivolto un immenso ringraziamento allaed aglidi Francesco Tedone, nonché alla città di: da sempre supportano e sostengono l'evento nonostante i migliaia di chilometri di distanza. L'anno scorso Komorebi ha avuto l'onore di ospitare per via telematica le performances e le opere d'arte di alcuni artisti giapponesi: il ponte tra Italia e Giappone, tra Corato e Oita, tanto agognato da Francesco, sta lentamente prendendo vita. «Per ora la partecipazione giapponese è stata solo telematica ma tante idee e tanti progetti bollono in pentola per coinvolgere in modo sempre più diretto la comunità nipponica tanto cara a Francesco» hanno rimarcato gli organizzatori.«Komorebi è una risposta alla morte, è un inno alla vita che ha bisogno di tante voci per raggiungere vette sempre più alte e sogni sempre più universali. Se vuoi infilare le scarpe e consumarne le suole a furia di inseguire i tuoi sogni e farli riecheggiare assieme ai nostri e a quelli di Francesco, ti aspettiamo nell'uliveto Novemilachilometri dal 9 al 16 luglio» hanno concluso. Già disponibile anche il link per l'acquisto dei ticket d'ingresso e l'iscrizione ai laboratori proposti