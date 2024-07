Otto anni dalla tragedia sui binari tra Corato e Andria: per non dimenticare

7 foto Otto anni dalla tragedia sui binari tra Corato e Andria

Rose bianche e girasoli, delicatamente lasciati sui binari che - nei ricordi dell'ormai lontano- rievocano ancora forte quella ferita lasciata dal drammatico impatto tra i treni in cui persero la vitaIn questo luogo immerso nelle campagne aspre e assolate tra Corato e Andria, dove sono tornati a correre i treni sul doppio binario, anche questa mattina lesi sono ritrovate, in un triste appuntamento che serve a mantenere viva la memoria di chi non c'è più, ma sopravvive nei ricordi di tutti.Questa sera,, si svolgeranno gli eventi dell'iniziativa "Komorebi" come ha ricordato il papà Vincenzo: «Komorebi rappresenta il raggio di sole che attraversa i rami degli alberi,e che noi in questa commemorazione cerchiamo. Poca soddisfazione ma per noi parlare di Francesco è sentirlo vivo».Sotto il sole caldo di luglio, che come quel giorno brucia la terra e l'anima, accompagnati da- parroco della Parrocchia Incoronata di Corato - tutti si sono riuniti per unadi quel tragico giorno.