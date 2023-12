L’ambito territoriale Sociale Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi promuove due iniziative sul tema del supporto a minori e famiglie

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze hanno tre bisogni fondamentali: calore, nutrimento e cure educative/affettive. Ma devono anche saper "entrare" in questo nostro tempo, con le sue tradizioni, le sue regole, i suoi obblighi e le sue leggi. Come conciliare, nel delicato compito di cura, questi due assunti?Quali azioni porre in essere per prevenire la dispersione, l'abbandono, le dipendenze?Come essere educatori adatti a questo tempo e come sostenere le famiglie nella grande sfida che le attende?Mossi da questi interrogativi, nelle giornate del 18 e 19 dicembre, l'Ambito Territoriale Sociale Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, d'intesa con il Distretto Socio-Sanitario BA 02,ha promosso "Educare: tra porto sicuro e mare aperto": iniziativa di formazione e riflessione sul tema del supporto a minori e famiglie, e più in generale sul complesso lavoro educativo e di cura delle persone più fragili, a partire dai più piccoli.Il convegno è articolato su due appuntamenti aperti ad operatori sociali e sanitari, educatori e insegnanti, volontari e genitori, ragazze e ragazzi, oltre che a tutta la cittadinanza interessata.Lunedì 18 dicembre 09.00/13.30 - 15.00/19.30. "PIPPI R-EVOLUTION" (presso Teatro Comunale di Corato, Piazza Marconi)Il Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), attivo da poco a Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, rappresenta il tentativo di promuovere un modello di azione e ricerca inter-istituzionale finalizzato a sostenere le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, promuovendo il benessere di bambini, ragazzi e dei genitori in modi inediti e particolarmente significativi.L'acronimo richiama Pippi Calzelunghe, immagine che crea un orizzonte di senso centrato sulle possibilità di cambiamento della persona, sull'importanza delle reti sociali, dei legami affettivi, delle possibilità di apprendimento e cambiamento anche nelle situazioni di maggiore vulnerabilità.Durante la mattinata si farà il punto sulle attività PIPPI avviate nell'Ambito di Corato. Sarà inoltre occasione per riflettere più generalmente sul tema dell'educare e del sostegno agli educatori: famiglie, scuole, operatori dei servizi, volontariato, etc.Il pomeriggio vedrà una lectio magistralis dell'educatore, formatore e scrittore Lorenzo Braina, introdotto da Elvira Zaccagnino (Edizioni La Meridiana), sul tema dell'educare oggi: tra porto sicuro e mare aperto.La giornata di formazione è in corso di accreditamento da parte del CROAS Puglia.Martedì 19 dicembre 16.30/19.30. "GLI AMMUTINATI: GENITORI PRATICANTI ALLA SFIDA DELL'EDUCAZIONE" (presso Pinacoteca Comunale di Terlizzi, Corso Dante Alighieri, 9)Siamo una generazione di educatori ammutinati ai modelli educativi delle generazioni precedenti. E come un equipaggio dopo l'ammutinamento ci siamo resi conto che la nave va comunque governata, che una rotta va stabilita, che un regolamento di bordo è necessario. Liberati da alcune storture educative delle generazioni precedenti ci troviamo ora a governare la nave dell'educazione rischiando di cadere in nuove storture educative. Quelle che nell'incontro con i genitori verranno appunto definite come le nuove storture contemporanee. Ma allora la domanda rimane questa: quali educatori essere in questo nuovo tempo?La lectio magistralis sarà condotta dall'educatore, formatore e scrittore Lorenzo Braina.Invitando tutta la cittadinanza interessata a partecipare, esprimono soddisfazione per il percorso formativo i Sindaci Corrado Nicola De Benedittis (Corato), Pasquale Chieco (Ruvo di Puglia) e Michelangelo De Chirico (Terlizzi), oltre agli Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore.