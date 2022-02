“Musica e Parole”, al via un laboratorio sulla genitorialità

Il Centro Servizi per le Famiglie del Comune di Corato, che da novembre 2021 si è spostato nella sede di Via Caracciolo 106, eroga prestazioni di supporto psicologico e di mediazione oltre che attività laboratoriali in favore di famiglie e cittadini residenti nel Comune, con la finalità di supportare i nuclei in tutte le fasi del ciclo di vita.Fra le iniziative proposte, nelle giornate del 28 febbraio e del 14 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, sarà realizzato il Laboratorio sulla genitorialità "Musica e Parole", nel quale saranno approfonditi diversi aspetti del ruolo genitoriale nella relazione con i figli, con un approccio pratico ed esperienziale.Il Laboratorio è finalizzato a fornire ai partecipanti strumenti utili alla gestione della relazione con i figli, ponendo l'attenzione sulle risorse e sugli elementi di forza caratterizzanti ciascuna relazione e stile genitoriale.Sarà possibile accedere al Laboratorio previa iscrizione, contattando il recapito 353/3614632."Essere genitori oggi non è sempre una passeggiata. - Commenta l'Assessore alla Città Solidale Felice Addario - Per questo motivo abbiamo intenzione di promuovere continue occasioni di rafforzamento delle capacità genitoriali grazie ad esperti dell'ambito ma anche grazie a momenti di condivisione fra gli stessi genitori. Non dobbiamo aver timore di condividere dubbi e difficoltà: è così che si cresce insieme."