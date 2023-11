Centro Servizi per le Famiglie: Attivi gli incontri di sostegno alla genitorialità

A partire da venerdì 17 novembre 2023 è possibile partecipare agli incontri di sostegno alla genitorialità promossi dal Centro Servizi per le Famiglie in collaborazione con la scuola dell'infanzia "Fata Zucchina" e con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Corato.

Questi incontri si concentreranno su specifici argomenti riguardati la crescita del bambino ed il rapporto all'interno del nucleo famigliare, cercando di offrire alle famiglie validi strumenti per il supporto quotidiano.

Il percorso consiste in un incontro mensile nelle seguenti date: 17 novembre e 4 dicembre 2023; 19 gennaio, 11 marzo, 8 aprile, 7 maggio e 7 giugno 2024. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17.00 alle 18.30 presso la sede della scuola dell'infanzia "Fata Zucchina" in via Padre Annibale Maria di Francia, 1.

Il progetto è da considerarsi un'innovativa esperienza, basata su dinamicità, confronto, socializzazione e lavoro di rete sul territorio. La partecipazione a questi incontri è assolutamente gratuita.