Lunedì pomeriggio a Corato una festa dedicata alle famiglie

Lunedì 27 maggio 2024, alle ore 17:00, sul territorio di Corato sarà possibile partecipare alla festa della famiglia, un'iniziativa promossa dal Centro Servizi per le famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali.Un pomeriggio di allegria e spensieratezza con spazi dedicati a grandi e piccini.La partecipazione è gratuita, aperta a tutti i cittadini del territorio.L'iniziativa si svolgerà presso il Centro Servizi Per Le Famiglie, in via Talete 2.