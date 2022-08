I nonnini di Corato mano nella mano: una storia che fa bene al cuore

Tra le tante brutte notizie che si condividono ogni giorno tra giornali e social network, aveva destato molta tenerezza questa semplice immagine di, quotidianamente avvistati in giro per la città, sempreCosì commentava un cittadino pubblicando la foto sui social. Tanti i commenti e le riflessioni, con quella malinconia tipica di chi sa bene che, oggi, la certezza di un amore sincero che duri tutta la vita è un dono sempre più raro.«Avete presente questi due vecchietti che sono stati fotografati mano nella mano più volte? Non li vedrete più mano nella mano...». A scrivere è la nipote che comunica la dipartita della nonna nella giornata di ieri, dopo(«Li avrebbero festeggiati martedì prossimo»).Non una notizia da prima pagina, ma una piccola storia di vita quotidiana che fa bene al cuore. Di quelle persone che osserviamo tutti i giorni tra i pensieri della vita frenetica, ma che con un semplice gesto sono capaci di donarci un sorriso.«Mio nonno mi ha dato una lezione di vita che spero di non dimenticare mai. Auguro a ciascuna donna di essere amata così... Se lo incontrate ancora per strada, diteglielo che è stato bravo e ha fatto qualcosa di speciale. Farà bene al suo cuore che ora fa fatica a trovare pace».Alla famiglia le nostre più sincere condoglianze.Si ringrazia Giovanni Schittulli e Francesco Tarantini per le fotografie