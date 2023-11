L'artista di Corato Vincenzo Mascoli disegna la nuova bottiglia per Amaro Lucano

lancia una nuova bottiglia special edition da collezione, a disegnarla l'artista coratino Vincenzo Mascoli, che ha dato vita all'Amaro Lucano Mascoli. Ogni anno, l'amaro presenta una nuova bottiglia, decorata da un artista di fama. Quest'anno il compito è toccato al nostro concittadino, che ha vestito la bottiglia alla sua maniera., classe 1982, artista poliedrico tra i più influenti in Italia tra quelli contemporanei, vanta numerose personali e collettive in diversi Paesi del mondo e molti riconoscimenti ottenuti per le scenografie create per vari spettacoli teatrali.Nel nuovo packaging, la Pacchiana, la donna rappresentata nel costume tipico della Basilicata e simbolo di Amaro Lucano, presente sulla bottiglia dal 1906 (l'Amaro Lucano risale al 1894), è ingrandita rispetto al solito. Il suo vestito non è più il classico abito dei primi del 900, bianco con inserti rossi e blu, ma nei colori e nello stile inconfondibile, richiama il tratto distintivo del Mascoli, facendo di questa bottiglia un pezzo da collezione.Una grandissima soddisfazione per il nostro concittadino, che ha dato un nuovo aspetto ad uno degli amari più famosi della nostra penisola, frutto della ricetta segreta creata nel 1894 dal cavalier Pasquale Vena e che prevede la miscelazione di oltre 30 erbe.La bottiglia sarà presto disponibile in edizione limitata nell'e-commerce Lucano 1984, negli store Lucano a Bari, Matera e all'interno dello spazio espositivo Essenza Lucano di Pisticci.