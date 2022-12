Nuove soddisfazioni per l'artista coratino Vincenzo Mascoli. Le sue opere hanno letteralmente "sfondato" in ambito sportivo nelle ultime settimane: prima nel corso dei festeggiamenti in casaper le vittorie dei titoli mondiali MotoGp (con Pecco Bagnaia) e Superbike (con Alvaro Bautista), con un ritratto del pilota italiano particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti all'evento; nei giorni scorsi il "bis" durante l'esclusivo party natalizio dell'Inter a Milano.I calciatori della compagine nerazzurra, i dirigenti e gli ospiti hanno ammirato i lavori cheha realizzato allo scopo di rendere omaggio alla storia del club, compreso un ritratto del proprietarioche ha festeggiato il suo compleanno nel migliore dei modi. L'immagine, diffusa sui social dell'imprenditore cinese, ha avuto una vasta eco mondiale con milioni di visualizzazioni.Le opere dell'artista di Corato sono incluse nella serie FacesContemporary, curata da Avangart di Sebastiano Pepe e Niccolò Giovine. Prosegue intanto, al Cera di via Giuseppe Sirtori a Milano, la personale d'arte contemporanea diintitolata "Icons".