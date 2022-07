Le opere del coratino in evidenza nella nuova sede della galleria "La botte dell'angelo", ubicata sul lungomare di San Foca

L'artista coratino VIncenzo Mascoli figura nell'elenco dei partecipanti alla mostra d'arte contemporanea dal titolo "Il Teatro dell'orizzonte, tra cielo e mare", che sarà inaugurata mercoledì 6 luglio in occasione dell'apertura della nuova sede della galleria d'arte "La bottega dell'angelo" di Ostuni, negli spazi del Posia Luxury Retreat & SPA sul lungomare Matteotti di San Foca, a pochissimi chilometri da Lecce."Il Teatro dell'orizzonte, tra cielo e mare" consiste in venticinque opere scelte dalla Curatela del direttore Angelo Michele Annese e allestite dal critico Giovanni Masiello. Opere che interagiscono tra di loro e con gli spazi della struttura immersa nel cuore del Salento, firmate da artisti affermati sul panorama artistico nazionale ed internazionale, in un allestimento sofisticato a disposizione degli ospiti della struttura e dei tanti visitatori.sarà presente insieme ad altri artisti del livello di Marco Lodola, Angelo Accardi, Claudio Cionini, Andrea Mattiello, Alessandro Indaco, Raffaele Di Gioia, AB81, Camillo Altagrazia, Danny Stendardo e Marco Favata.