Sarà inaugurata giovedì 8 settembre, negli spazi di Cera Muilano, la personale d'arte contemporanea "Icons" dell'artista coratino Vincenzo Mascoli, a cura del Gruppo Avangart di Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe con testo critico di Marco Lodola.Il progetto "Icons" diè in continua trasformazione: il collage fatto di immagini ricercate e archiviate assume un valore di racconto didattico delle Icone rappresentate tutte con lo stesso formato e in primo piano. Interessante è l'utilizzo svariato dei materiali acrilici, pastelli e penne, vernici e smalti e colori di ogni genere che si incastrano con un segno istintivo veloce e accattivante molto riconoscibile e con una tecnica che ne dimostra la conoscenza e la padronanza. Questo studio-ricerca fa sì che le icone diventino dei fotogrammi di un film.è nato Corato nel 1982 dove risiede e lavora come direttore di scena nel Teatro Comunale. È laureato in scenografia e pittura all'Accademia di Belle Arti di Bari e ha vinto la borsa studio in pittura e scultura "Franco Zeffirelli Schoolarship'' a New York. Artista poliedrico, vanta numerose personali e collettive in diversi paesi del mondo e molti sono anche i riconoscimenti per le scenografie create per diversi spettacoli teatrali.Avangart è un progetto artistico culturale creato dai due soci fondatori, Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe, che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico verso un nuovo concetto di fruizione dell'arte, intesa come forma diretta di comunicazione e intercomunicazione. L'organizzazione di mostre ed eventi artistico culturali sono i mezzi principali per seguire questa filosofia e dare forma all'idea del gruppo, concependo tali eventi non solo come luoghi espositivi ma come luoghi d'incontro, di pensiero e di scambio di idee.