L’eroico salvataggio della moglie non basta, anziano perde la vita alla guida per un malore sulla Corato-Andria

Si tingono ancora di rosso le strade nei dintorni della nostra città. Questa volta a farne le spese è un cittadino di Andria di 75 anni, che nella mattinata di ieri su, nei pressi della tangenziale di, ha avuto un malore mentre si trovava a bordo della sua Ford Eco Sport. A fianco a lei sua moglie, ricoverata in ospedale in gravi condizioni.Quando il 118 è arrivato sul posto, hanno estratto dalle lamiere la donna, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente, avvenuto a quanto pare, non a causa del sinistro, ma per il malore stesso.Nel momento in cui la donna seduta lato-passeggero, si è accorta che il marito aveva perso il controllo del mezzo, con una mossa coraggiosa, rischiosa per la sua stessa vita, ma salvifica per tante altre, ha evitato che l'auto senza controllo finisse sulla corsia opposta, sterzando bruscamente e facendo terminare la corsa della Ford fuori strada. Un gesto di grande sangue freddo, che probabilmente ha salvato la vita ad altre persone, che in quel momento transitavano sulla corsia opposta. Resta però la rabbia per l'ennesimo morto sulle strade extraurbane del nostro territorio.