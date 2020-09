L'importanza del gel disinfettante nel post covid

Quando e dove usare i disinfettanti

Caratteristiche dei gel disinfettanti

Le boccette al di sotto dei 50 ml sono considerate prodotti da borsetta per uso personale, da portare sempre con sé per le emergenze.

Lache, a partire dai primi mesi del 2020, ha colpito il mondo intero ha imposto a tutti di prestare una maggiore attenzione all'igiene, tanto deglie degli oggetti che vengono manipolati da più persone; quanto delleche sono la parte del corpo che potrebbe più facilmente veicolare in giro virus e batteri.Per ridurre la probabilità che si verifichi un contagio è indispensabile l'utilizzo di disinfettanti appropriati come ilIl gel igienizzante per le mani prima veniva usato saltuariamente ma adesso è diventato uno dei prodotti più richiesti.i palmi anche quandodovrebbe essere una priorità per evitare nuovi focolai di Covid-19: proteggere se stessi e coloro che ci circondano. Tali prodotti sono stati formulati avendo in mente proprio questa idea: si tratta diincolore che vengono sparse sulle mani ed evaporano in poco tempo ma, grazie ai loro ingredienti, garantiscono la morte di tutti i microrganismi presenti.I gel disinfettanti dovrebbero essere impiegati di frequente ogni qual volta si è entrati in contatto diretto con un'altra persona o con un oggetto potenzialmente a rischio. Alcuni frangenti in cui è molto utile l'igienizzante mani sono:Non sempre c'è a disposizione undi gel disinfettante in ogni luogo quindi una buona idea è quella di portarne una scorta personale sempre con sé per essere pronti a qualsiasi evenienza.Oltre a dedicarsi alla disinfezione delle mani, però, si dovrebbe provvedere anche alla pulizia degli, non solo fuori dagli orari di lavoro ma anche a scadenze fisse mentre sono presenti i lavoratori. In tali frangenti occorre impiegare prodotti specifici a base di alcol che possono essere nebulizzati sulle superfici o strofinati con un panno.L'ingrediente principale del gel igienizzante mani è l'al 96%, infatti proprio questa molecola, se presente in una quantità non inferiore al 60%, permette di indicare sulla confezione la dicitura "presidio medico chirurgico". Le altre sostanze che non possono mancare in tale prodotto sono:I gel commerciali contengono anche altri ingredienti, oltre a questi, che rendono la formulazione migliore, perché, ad esempio, conferiscono un odore più gradevole, rendono la texture piacevole e confortevole sulle mani e tanto altro.Quando si acquista un igienizzante mani occorre vedere anche il suo formato. Ne esistono differenti in commercio, meglio scegliere quello che faccia maggiormente al caso proprio:Anche i dispenser variano, ci sono quelli automatici che emettono prodotto grazie a un sensore che avverte la presenza di una mano sotto l'erogatore, quelli in cui occorre premere uno stantuffo per dispensare una noce di gel, quelli con il tappo richiudibile a vite e infine quelli con un coperchio che si apre a scatto rilasciando una piccola quantità di sostanza.