Cambiano gli orari delle farmacie nei giorni festivi

Dalla mezzanotte di oggi tutta Italia è in zona rossa e sono in vigore quindi tutte le restrizioni disposte da Decreto del 18 dicembre scorso. Da oggi e per i giorni di domani, 25, sabato 26, domenica 27, giovedì 31 dicembre e per i prossimi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità.Dalle ore 5 alle ore 22 è possibile far visita ad amici o parenti in massimo 2 persone (i minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio). Restano possibili l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto ma solo in forma individuale.Anche le farmacie della città cambiano l'orario di apertura al pubblico in alcuni giorni festivi, pur restando valida la reperibilità della farmacia di turno obbligatoria nelle ore pomeridiane e notturne.Nei giorni di oggi, 24 e del 31 dicembre 2020 e il 5 gennaio 2021 le farmacie cittadine saranno aperte dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30.Saranno chiusi centri estetici, bar e ristoranti mentre potranno restare aperti supermercati, negozi di beni alimentari e prodotti di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.