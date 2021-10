L'orologio di Palazzo di Città si illumina di rosa

Iniziativa per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori

Anche quest'anno torna ad ottobre, mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno, la Campagna Nastro Rosa a sostegno delle donne colpite da questa neoplasia che oggi riguarda una donna su otto nell'arco della vita con circa 55.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2020.Nonostante l'aumento costante nel tempo, grazie ai progressi della ricerca, negli ultimi anni la mortalità si è notevolmente ridotta anche se gli sforzi da fare sono ancora notevoli.La Campagna Nastro Rosa intende proseguire questi sforzi, sensibilizzando allo stesso tempo i cittadini e le cittadine ad un dramma tanto grave quanto spesso silenzioso.La campagna si inaugura il 1° ottobre e, grazie a una collaborazione tra AIRC e ANCI, i Comuni italiani sono stati invitati ad illuminare di rosa un monumento della loro città nella notte del 1° ottobre.Anche il Comune di Corato ha deciso di partecipare all'iniziativa, illuminando di rosa l'orologio del Palazzo di Città."Quando nella vita personale o famigliare di ciascuno incombe un tumore – commenta l'Assessore alla Città Solidale Felice Addario – la vita si fa più pesante ed inquieta. Occorre sostenere la ricerca così come i cittadini e le famiglie che attraversano questa brutta esperienza. Al dramma della malattia si può rispondere solo con la solidarietà della Comunità