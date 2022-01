Tornano in piazza le Arance della Salute AIRC

Sabato 29 gennaio ventimila volontari tornano nelle piazze per distribuire le Arance della Salute di Fondazione AIRC. Oltre alla reticella di 2,5 kg di arance rosse coltivate in Italia (donazione di 10 euro), per fare un pieno di gusto aggiuntivo, sono disponibili anche marmellata d'arancia in vasetto da 240 gr e miele millefiori in vasetto da 500 gr.Anche a Corato, sabato 29 e domenica 30 gennaio, dalle ore 9.00 i volontari Airc saranno in piazza Cesare Battisti per distribuire reticelle di arance rosse coltivate in Italia a fronte di una donazione di 10 euro, marmellata d'arancia con una donazione minima di 6 euro e miele con una donazione minima di 7 euro.Le arance entrano anche nelle scuole con l'iniziativa "Cancro, io ti boccio", che vede bambini e ragazzi, insieme a genitori e insegnanti, impegnarsi per un giorno come volontari nella distribuzione delle "Arance della Salute" nell'ambito dei progetti educativi di Fondazione Airc.