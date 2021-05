Festa della Mamma, in piazza torna l'Azalea della Ricerca AIRC

Come da tradizione, in occasione della Festa della Mamma, torna l'Azalea della Ricerca AIRC, disponibile online e nelle tante piazze italiane,Dal 1985, anno della prima edizione, L'Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.Il 9 maggio i volontari AIRC saranno anche a Corato in Piazza Cesare Battisti per distribuire le Azalee della Ricerca, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid-19.L'Azalea della Ricerca offre un modo unico e ricco di significati per festeggiare tutte le mamme ma rappresenta anche un importante gesto per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne.