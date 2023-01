Al via le campagne AIRC “Le Arance della Salute" e Cancro io ti boccio"

Torna la campagna 'Le Arance della Salute', raccolta fondi e divulgazione di Fondazione AIRC dedicata alla prevenzione attraverso le sane abitudini alimentari e di vita, e l'Istituto Comprensivo Tattoli De Gasperi, sempre attento alle iniziative di ricerca e prevenzione e attiva in progetti di grande valore etico-sociale, aderisce alle iniziative "Cancro, io ti boccio", e "Le arance della salute" diventando volontario AIRC e sede di distribuzione delle reticelle di arance rosse della salute, marmellate d'arancia e miele ai fiori d'arancio.Il giorno 27 gennaio nei plessi Tattoli e De Gasperi sono state distribuite dai genitori e studenti volontari Airc, ai sostenitori dell'iniziativa, famiglie e personale scolastico, reticelle di arance rosse della salute, confezioni di marmellate d'arancia e di miele ai fiori d'arancio;i fondi raccolti, oltre 2000 euro, contribuiranno a finanziare circa 5.000 ricercatori per rendere il cancro una malattia sempre più curabile.Il claim della campagna "La salute nelle nostre mani" sintetizza l'impegno di AIRC per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di compiere gesti concreti per la nostra salute, come lo stop al fumo, un'alimentazione equilibrata, l'attività fisica e l'adesione agli screening raccomandati.Se cittadinanza attiva significa comprensione e riconoscimento delle situazioni più dolorose che molti vivono, allora la scuola è sempre il luogo maggiormente deputato per tramutare le buone intenzioni in atti concreti, ed il Tattoli De Gasperi testimone."La prevenzione è uno dei principali strumenti per ridurre le probabilità di sviluppare un cancro ed è alla nostra portata ogni giorno. Se la diagnosi precoce permette di anticipare il momento in cui si scopre un tumore, altri semplici interventi consentono di contenere il rischio che alcuni tumori si presentino. Abitudini e comportamenti più salutari potrebbero evitare la comparsa di circa un tumore su tre.", ricorda Federico Caligaris Cappio, Direttore Scientifico di AIRC.