L'Ospedale "Umberto I" di Corato tra gli ospedali con partoanalgesia h24

Partoanalgesia garantita 24 ore al giorno. L', Umberto I di Corato tra gli ospedali rosa. La partoanalgesia (o analgesia spino-epidurale) consente di controllare efficacemente il dolore del travaglio senza interferire sulla dinamica fisiologica del travaglio stesso e permettendo alla gestante di partorire in modo naturale, assolutamente spontaneo e senza dolore.Attualmente questo tipo di prestazione sanitaria viene assicurata non solo a Corato, ma anche in altri Punti Nascita della ASL Bari, in particolare l'Ospedale "Di Venere" e il "San Paolo" di Bari, e il San Giacomo di Monopoli. In fase avanzata di valutazione è anche la procedura per attivare la partoanalgesia nell'Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale della Murgia di Altamura, ultimo tassello per rendere questo servizio alla portata delle donne gravide dell'intero territorio della ASL Bari.