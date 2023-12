Pianeta donna: un dialogo sulle prospettive assistenziali dedicate all’universo femminile

Aprire un confronto di sguardi ed idee sui servizi che potrebbero attivarsi nel territorio per migliorare l’assistenza delle donne in tutte le fasi di vita.

Martedì 12 Dicembre, a partire dalle ore 10.00, presso l'Auditorium Liceo Artistico Federico II si terrà un incontro dedicato ai servizi per le donne già attivati nel territorio e a nuove prospettive assistenziali. La presenza di esperti provenienti da contesti differenti, in questo caso da Reggio Emilia, aiuterà ad ampliare le visioni sul tema.Attraverso questo convengo, l'U.O.C Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Umberto I di Corato, in collaborazione con il DSS n.2 e con l'Amministrazione Comunale, intende dunque aprire un confronto di sguardi ed idee sui servizi che potrebbero attivarsi nel territorio per migliorare l'assistenza delle donne in tutte le fasi di vita.L'incontro è gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza.Durante l'incontro, oltre ai saluti istituzionali del Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e dell'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario, interverranno Michele Ardito (direttore U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Umberto I), Maria De Palma (Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Umberto I), Carmen di Nunzio (Ostetrica presso Salute Donna, Reggio Emilia), Antonetta Mazzone (Ostetrica presso l'Ospedale Umberto I), Antonio Papagni (Vicedirettore del Distretto Socio Sanitario n. 02).