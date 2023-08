Lívia Mattos e la sua fisarmonica in concerto in Piazza Vittorio Emanuele

Domenica 27 Agosto alle 20:30 appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele con la voce e la fisarmonica di Livia Mattos che si esibirà insieme a Jefferson Babu alla tuba, e Rafael dos Santos alla batteria. Lo spettacolo rientra nel cartellone di eventi collaterali del Pendìo Mostra d'Arte, organizzato dalla Pro Loco Quadratum con il patrocinio del Comune di Corato, Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le arti e la cultura, Unpli Puglia Aps e finanziato dall'avviso 2023 per l'erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco della Regione Puglia.Uno show che diventa esplorazione di mondi e suoni e privilegia il repertorio autoriale presentato negli album "Vinha da ida" (2017) e"Apneia" (2022), oltre a nuovi esperimenti. Compositrice pluripremiata, Livia Mattos si è esibita in festival come "Akkorden Festival Wien", a Vienna; "MASA", in Costa d'Avorio; "Macau International Parede", in Cina, "Maré", in Galícia; tra gli altri. Il mix di canzoni e musica strumentale attira l'attenzione ovunque vada, per l'esecuzione e l'originalità espressa nella combinazione di timbri, repertorio e arrangiamenti. Lo spettacolo fa parte del tour attualmente in corso con il suo trio che prevede tappe in Portogallo, Spagna e Italia tra agosto e settembre.L'ingresso è Gratuito.