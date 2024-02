Cantare gustando l'ineffabile mistero con Mons. Liberto

l'Università della Terza Età "Edith Stein" e il Cenacolo di Corato del Movimento "Vivere In" sono onorati di poter ospitare per un pomeriggio speciale *Mons. Giuseppe Liberto - già Maestro Direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina*.L'evento, intitolato "Cantare gustando l'ineffabile mistero" si terrà presso la sede UTE in Via Giappone, 40 *Mercoledì 28 Febbraio alle ore 18.00Monsignor Giuseppe Liberto, sacerdote, direttore di coro e compositore Italiano ha frequentato gli studi filosofici e teologici presso il Seminario dell'arcidiocesi di Monreale ed è stato ordinato nel 1969.Sin dall'inizio del suo ministero ha svolto il compito di maestro di Cappella nel duomo di Monreale. È stato anche docente presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo e presso la Facoltà Teologica diSicilia, dove ha insegnato musicologia liturgica.Il 29 maggio 1997 Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato maestro direttore della Cappella musicale Pontificia Sistina. Oltre che nelle numerose Celebrazioni Papali ha diretto la Cappella in più di settanta concerti in Italia e all'estero (Giappone, Ungheria, Malta, Spagna, Croazia, Albania e Germania).Dopo la nomina da parte di Papa Benedetto XVI del nuovo direttore del coropontificio, è stato nominato protonotario apostolico "supra numerum".Interverranno per l'occasione:- Corrado De Benedittis - Sindaco del Comune di Corato- Marisa Parato - Presidente del Movimento "Vivere In"