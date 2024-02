Nuovo appuntamento della rassegna InDuo al. Teatro Comunale

Dopo le emozioni del secondo concerto, ecco il terzo evento il prossimo 1 Marzo con 𝙂π™ͺπ™žπ™™π™€ π˜Ώπ™ž π™‡π™šπ™€π™£π™š & π˜Ώπ™–π™§π™žπ™€ π˜Ώπ™šπ™žπ™™π™™π™–, 𝙄𝙉 π˜Ώπ™π™Š.I due scaveranno in profonditΓ il solco tracciato dalla grandissima tradizione del jazz, presentando il loro freschissimo CD "In Duo". Guido Di Leone Γ¨ considerato uno dei piΓΉ autorevoli chitarristi jazz italiani; con lui il "bassista" per antonomasia Dario Deidda, stimato in tutto il mondo e considerato un vero genio del suo strumento. Con Guido Di Leone si crea un perfetto connubio all'insegna del grande swing e dell'interplay.I biglietti al prezzo di € 10 sono disponibili online su vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - tel. 327.3237614). La rassegna Γ¨ organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Corato, sotto la direzione artistica di Pierluigi Balducci.