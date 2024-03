Tommaso Paradiso a Molfetta per il The Best Music Festival

Appuntamento giovedì 22 agosto per l'evento organizzato da PDL Comunicazione

Tommaso Paradiso farà tappa a Molfetta, reduce dai sold out nei palazzetti italiani. Torna in puglia con un concerto da capogiro tra effetti scenici e spettacolo garantito.

Giovedì 22 agosto, in occasione del suo tour estivo , l'evento organizzato dall'agenzia PDL Comunicazione nell'ambito del The Best Music Festival.