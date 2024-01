Il concerto "Like a Film", chiude la rassegna "Christmas Time" di AlterAzioni

Giovedì 4 gennaio con inizio alle ore 19.30, presso la Sala Verde del Comune di Corato terzo e ultimo appuntamento della mini rassegna Christmas Time proposta dall'associazione AlterAzioni di Bisceglie ed inserita nella programmazione natalizia Incanto di Natale, il ricco calendario di eventi coordinato dall'Amministrazione Comunale di Corato per le festività 2023-'24."Like a Film" è il titolo scelto per la proposta musicale di AlterAzioni, si tratta di un concerto cameristico che presenta il più classico repertorio dei Concerti di Inizio d'Anno in una veste insolita interpretando significativamente lo stretto rapporto.L'idea è condurre il pubblico in una vera e propria l'esperienza immersiva facendo rivivere la magia del grande schermo e la musica del più brillante repertorio di Capodanno: dai valzer e polke viennesi, ai più famosi preludi e arie d'opera nella dimensione cameristica che l'ensemble propone.È un invito a viaggiare tra sontuose sale da ballo e insoliti paesaggi lunari: fantasia e tecnologia superano il loro dualismo e alla musica il compito di fare da collante creando un'inedita osmosi di colori, suoni ed emozioni.Il grande potere rievocativo della musica le restituisce la straordinaria forza di ricondurre a luoghi lontani che la fantasia può rianimare grazie alla musica.Special Guest dell'evento il flautista Sergio Bonetti, molfettese di origine e milanese di adozione, che per l'occasione sarà accompagnato dal Trio d'Archi AlterAzioni formato da Clelia Sguera al violino, Francesco Capuano alla Viola e Anna Fasanella al violoncello.In programma tra gli altri musiche di Strauss, Lehár, Tchaikovskj, Brahms.Ingresso Libero sino a esaurimento posti.Info: 3476581043 associazionealterazioni@gmail.com