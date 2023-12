La Bellezza del Presepe di Francesco Lastella

Torna l'antica tradizione dell'arte presepiale con la mostra a cura delmaestro nelle preparazioni dei presepi, Francesco Lastella, giunta alla suaVI edizione.Da oggi e fino al 6 gennaio, i presepi saranno esposti in una mostra,aperta nelle ore pomeridiane, dal titolo "La bellezza del presepe", in via Duomo, 18.Il maestro Lastella è un punto di riferimento per la tradizione dei presepinella nostra città ed è disponibile ad aprire le porte della mostra, previo appuntamento al numero 3484924379, alle scuole interessate.L'esposizione è patrocinata dal Comune di Corato.