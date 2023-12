Il centro per anziani Ermes della cooperativa sociale Eos , presenta l'incanto del Natale con "una notte a Betlemme": gli antichi mestieri in presepe.Sarà un viaggio senza tempo. Cuore del presepe vivente sarà la riproduzione dell'altare della grotta della basilica della natività di Betlemme, con una superba icona della sacra famiglia di Gregorio Sgarra. Gli anziani che ogni giorno frequentano il centro si cimenteranno nei gli abitanti di Betlemme con i loro mestieri e le loro attività.Abbiamo voluto ricreare anche i varchi del muro che separano Betlemme dal resto del mondo ... Sia all'entrata che all'uscita del nostro presepe troverete il muro: Il nostro impegno affinché nella terra dove è sorta la Luce del mondo ci sia finalmente la pace ...e la guerra finisca presto.Durante l'inaugurazione del 2 gennaio alle ore 18, alla presenza dell'amministrazione comunale e del coordinatore zonale don Antonio Maldera, il poeta amico Franco Leone ci delizierà con una poesia scritta per Betlemme e la pace.Vi aspettiamo dal 2 al 5 gennaioDalle 18 alle 20 Presso il centro Ermes in via Canova 42, nei pressi della scuola cifarelli.Ingresso libero.