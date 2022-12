Torna a Corato l'antica tradizione dell'arte presepiale con la mostra a cura del maestro nelle preparazioni dei presepi, Francesco Lastella, giunta alla sua quinta edizione.Da giovedì 8 dicembre, e fino al prossimo 6 gennaio, i presepi saranno esposti in una mostra, aperta nelle ore pomeridiane, dal titolo "Un presepe in ogni cosa", in via Duomo, 18.Ilè un punto di riferimento per la tradizione dei presepi nella nostra città ed è disponibile ad aprire le porte della mostra, previo appuntamento al numero 3484924379, alle scuole interessate.L'esposizione è patrocinata dal Comune di Corato.