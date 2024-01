8 foto Il Centro Socio Ricreativo Ermes a Corato Celebra le Tradizioni con un Presepe Vivente

Il Centro Socio Ricreativo per Anziani Ermes a Corato celebra le tradizioni locali attraverso un suggestivo presepe vivente. Questo evento unico offre un viaggio nel passato, raffigurando le preziose tradizioni tramandate dai nostri nonni.Il presepe, allestito con cura e dedizione, diventa un affascinante spaccato della vita quotidiana di un tempo, un'occasione per riscoprire gesti e usanze che rischiano di perdersi nel vortice della modernità. Dai mestieri artigianali alle attività quotidiane, il presepe offre un affresco vivo delle radici culturali della comunità.Tuttavia, questo presepe non è solo un omaggio alle tradizioni, ma anche un messaggio di pace. In un mondo spesso frenetico e caotico, l'iniziativa del Centro Ermes vuole diffondere un senso di serenità e armonia, invitando i visitatori a riflettere sui valori fondamentali della solidarietà, della comprensione e della pace.«Il presepe è certamente un mezzo per comunicare messaggi di pace e di speranza, ma anche e soprattutto un modo per far vivere ai nostri "ragazzi" momenti di convivialità e socialità, in pieno spirito natalizio». Così Pina Acella, responsabile del centro.Il presepe vivente sarà aperto al pubblico fino al 5 gennaio, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità di partecipare a un viaggio nel passato e di condividere la bellezza delle tradizioni con le generazioni future.