Ritrovato il Gesù Bambino del presepe allestito in Piazza Marconi

Il Comandante della Polizia locale, Dott. Giuseppe Loiodice, ha appena comunicato al Sindaco che è stato ritrovato il Gesù bambino sottratto dal presepe allestito in piazza Marconi, dalla scuola dell'infanzia statale "Belvedere", dell'istituto comprensivo "Tattoli-De Gasperi".Importanti sono state alcune segnalazioni fatte da una concittadina, alcune foto e le riprese delle telecamere pubbliche di videosorveglianza.La riconsegna avverrà domattina presso il Comune di Corato."Vorrò incontrare personalmente chi ha compiuto tale inaccettabile gesto. – ha affermato il Sindaco, Corrado De Benedittis - Si tratta di un presepe che ha riscosso una grande attenzione da parte dei più piccini, forse perché a misura di bambina e di bambino e di facile accesso.Spesso, dietro questi gesti, si annida grande superficialità e una non comprensione del valore di ciò che riguarda la dimensione pubblica, la sfera del sacro e della pietà popolareRingrazio la Polizia locale per il tempestivo ed efficace intervento.Il piccolo Gesù bambino ritrovato rafforzi l'attenzione di tutti e tutte noi verso l'infanzia, spesso dimenticata e trascurata nei suoi diritti.Da tempo, la mia Amministrazione sta lavorando per rendere la città di Corato a misura di bambina e bambino.Stiamo installando, ad esempio, in tutte le piazze e nei parchi, giostrine nuove di zecca, accessibili per tutte le differenti abilità.Riportare i bimbi all'aperto dopo questo lungo periodo di pandemia è oggi un'esigenza psicopedagogica di fondamentale importanza."