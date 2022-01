Rubato il bambinello del presepe di Piazza Marconi

Un atto di inciviltà che lascia l'amaro in bocca.Ignoti hanno rubato la statuina del bambinello del presepe allestito in Piazza Marconi.Il presepe era stato allestito in semplicità ed è rimasto intatto per giorni finché qualcuno non ha portato via il bambinello.Un gesto che ha lasciato basiti coloro che passando per la piazza hanno visto il presepe deturpato.