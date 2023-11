La gestione delle associazioni sportive e le nuove normative

Per chiarire meglio, alcuni aspetti riguardanti la gestione delle società, sabato 4 novembre, alle ore 16,00 presso l'Executive Center è previsto un incontro informativo sulla materia.Interverranno il Dott Cristian Mangione consulente del lavoro, l 'avv Valentina Porzia per le modifiche allo statuto, e il Dott Rocco Positano per gli aspetti fiscali delle società sportive.L' invito è rivolto a tutti gli interessati per approfondire i nuovi aspetti fiscali e giuridici del settore.