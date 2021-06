La Montagnola si colora di rosso per la Giornata mondiale del donatore di sangue

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'Avis comunale di Corato sarà impegnata con un gazebo informativo in Piazza Vittorio Emanuele II nelle giornate di Domenica 13 e Lunedì 14 Giugno, nella fascia oraria dalle 18 alle 21.Inoltre, verrà artisticamente illuminata di rosso la fontana "Montagnola" che si trova nella medesima piazza.In questa occasione sarà presentata anche la campagna estiva promossa dal Gruppo Giovani (che affianca quella promossa dalla comunale), che ha voluto realizzare delle shoppers in cotone biologico personalizzate, con una grafica a tema donazione ideata da una nostra volontaria, con le quali saranno omaggiati tutti i donatori under 30 che effettueranno una donazione tra il 15 Giugno e il 15 Settembre.