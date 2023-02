Plasmainsieme: Un mezzo di trasporto nato per facilitare la donazione di plasma

Un nuovo servizio a misura di donatori: il pullmino targato AVIS per accompagnarvi nei Centri Trasfusionali più vicini ed effettuare donazioni di plasma, multicomponent e ove necessario anche sangue intero.Il plasma è la componente liquida del sangue, non riproducibile artificialmente e indispensabile per la produzione di farmaci e la cura di patologie croniche e rare, che permette di salvare molte vite.La donazione avviene attraverso una modalità chiamata plasmaferesi, con cui il sangue viene prelevato da un macchinario che seleziona il plasma e re-infonde tutti gli elementi non necessari nel sangue del donatore.Il 2022 è stato un anno nero per la raccolta di plasma che ha subito un calo di circa 20mila chili rispetto al 2021, addirittura ancora inferiore ai livelli del 2020 in cui il lockdown ha fatto sentire i suoi effetti su tutto il Sistema Sanitario Nazionale, raccolta di sangue e plasma compresi.Questo mezzo di trasporto rappresenta per tutti noi di Avis Corato un traguardo raggiunto grazie alla determinazione dell'intero Consiglio Direttivo e l'occasione per migliorare la nostra realtà associativa, offrendo un servizio che avvicina la nostra comunità cittadina alle città limitrofe e che favorisce, quindi, la condivisione di un alto gesto di solidarietà come la donazione.Nel rispetto della laicità di AVIS, ma anche della sensibilità religiosa dei soci, domenica 19 febbraio Don Gino De Palma ha benedetto il pullmino che il 2 marzo effettuerà la prima trasferta accompagnando i donatori al Centro Trasfusionale di Molfetta."Abbiamo bisogno di voi! Questo servizio è per ringraziarvi del contributo che continuamente date"- dice il presidente Giuseppe Ferrara - "La donazione di plasma non è una donazione di serie B ed è per questo che, insieme alle volontarie del Servizio Civile Universale e al Gruppo Giovani, cerchiamo di ribadirne costantemente l'importanza e la necessità."I volontari in sede sono disposti in qualsiasi momento a rispondere a tutte le domande e chiarire i dubbi, concordando insieme la giornata di donazione più adatta alle vostre esigenze.