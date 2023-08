Avis e Parrocchia Incoronata domenica di donazione

La domenica nella festa del Santo Patrono è anche domenica di donazione.La sezione locale dell'Avis ha promosso una raccolta di sangue in collaborazione con la parrocchia M. S. Incoronata.Il primo Donatore della giornata è stato il Parroco Don Giuseppe Lobascio accolto dai volontari e dal presidente della locale sezione Giuseppe Ferrara.Un buon risultato che denota la generosità dei nostri donatori, hanno commentato insieme, cerchiamo di ricordare e sollecitare gli abitanti della Parrocchia e tutti i cittadini che il sangue è un farmaco SALVAVITA ma non si produce in laboratorio! SI DONA!Purtroppo ancora tante persone, per distrazione, per paura, per egoismo, non si avvicinano al gesto del dono. È molto semplice ma ricambia di tanta soddisfazione.Pensare che con il tuo sangue qualcuno ha continuato a vivere è davvero una grande gioia.Speriamo sempre che ci siano piu persone disposte a donare una piccola parte di se'.Sicuramente da parte di entrambi c'è la volontà di continuare nel corso dell'anno queste iniziative che potremmo definire catechesi sociali.