Meditrans organizza con AVIS grande raccolta di sangue presso la propria sede

Grande soddisfazione per Meditrans e per medici e coordinatori dell’Avis.

Oggi 11 Marzo, l'autoemoteca dell'Avis è stata impegnata per una grande raccolta di donazione di sangue presso la sede di Meditrans, organizzata dall'Amministratore Unico della Meditrans Vincenzo Labianca in collaborazione con il presidente dell'Avis di Corato Giuseppe Ferrara.Alle 8.30, più di 40 donatori, tra dirigenti, direttori commerciali impiegati e lo stesso Labianca si sono resi disponibili a questa preziosa iniziativa.«Sono orgoglioso del mio staff che si è dimostrato generoso partecipando in modo fattivo a questa encomiabile iniziativa - haa affermato entusiasta l'Amministratore Unico Labianca - inoltre, stiamo provvedendo ad organizzare una nuova donazione per consentire di partecipare anche a chi non ha potuto farlo oggi perché si è raggiunto un numero massimo di donazioni».