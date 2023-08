Il Monumento al Donatore è stato svelato: l'opera ora svetta in Piazza Vittorio Emanuele

Sabato 29 luglio 2023 alle ore 18.00 in Piazza Vittorio Emanuele si è celebrata l'inaugurazione del Monumento al Donatore.In occasione dei 40 anni, l'Avis Corato ha fortemente voluto donare alla città un Monumento al Donatore, che rappresenta lo spirito e simboleggia le finalità del dono nel suo più ampio significato.La statua è stata realizzata in collaborazione con l'IISS "Federico II Stupor Mundi" di Corato e con il patrocinio del Comune di Corato.La scultura è stata progettata dall'artista Sergio Rubini, docente referente indicato dall'Istituto per la realizzazione, con la partecipazione degli studenti dell'Istituto, di una statua alta tre metri, realizzata con la tecnica della fusione in bronzo a cera persa.La scultura fa parte della serie "Le Guerriere", una serie di opere con le quali l'artista omaggia la donna ancora oggi costretta a lottare per la propria libertà ed affermazione; un racconto antico eppure inesorabilmente attuale.In una società votata sempre più all'individualismo ci è sembrato doveroso ricordare e celebrare il donatore, tutti coloro che con un gesto anonimo, volontario e non retribuito donano una parte di sé, che sia sangue, organi, viveri, tempo o beni materiali, per il bene comune.Un monumento che nasce dai donatori per i donatori, a simboleggiare quanto sia importante il loro gesto a sostegno della collettività.