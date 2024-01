Avis e Forum dei Giovani, insieme per una giornata all’insegna del dono

Questa mattina, presso l'ospedaledi Corato, si è tenuta una mattinata all'insegna della donazione del sangue. Organizzata dall'associazione, l'iniziativa è stata atta a raccogliere sacche di sangue per il nosocomio cittadino, ma anche per sensibilizzare giovani (e meno giovani) ai molteplici lati positivi, personali e sociali, che una donazione può apportare.La città diha risposto bene alla proposta delle due realtà cittadine: tante infatti sono state le persone, soprattutto ragazzi, che dalle prime ore del mattino hanno raggiunto l'Umberto I per effettuare il prelievo di rito e la successiva donazione. Soddisfatti gli organizzatori, a partire dal Presidente Regionale Avis Puglia: «Noi come Avis regionale stiamo spingendo molto sul ricambio generazionale dei donatori. La fascia d'età con più donatori che abbiamo in Puglia è quella tra i 45 ed i 55 anni, dunque abbiamo bisogno di un naturale ricambi, affinché ci sia la possibilità di mantenere gli ottimi numeri degli ultimi periodi, che consentono l'autosufficienza regionale. Sono molto felice di aver unito le forze con i ragazzi del Forum per questa lodevole iniziativa».Le fa eco la Presidente del Forum dei Giovani,: «L'idea di unire Forum e Avis, nasce da due esigenze, ovverosia quelle di educare i miei coetanei all'importanza del dono e per una doppia esperienza personale avuta con l'Avis Corato, da donatrice e da volontaria del Servizio Civile. Durante un'assemblea abbiamo pensato fosse opportuno unire le forze e portare i nostri ragazzi a donare. La giornata era stata precedentemente fissata da Avis, noi abbiamo semplicemente fatto in modo che la raccolta di oggi fosse ancor più proficua».Nel 2023 la Puglia ha raccolto circa 166000 sacche di sangue. Un grande risultato, che comunque non deve accontentare gli addetti ai lavori. Il 2023 infatti, ha segnato anche un aumento delle sacche trasfuse, ben 8000 in più rispetto al 2022. L'eccedenza di sangue negli ospedali pugliesi, dunque è solo apparente, come dimostrano i dati della prima settimana del 2024: su 1200 sacche raccolte, ben 800 sono state già utilizzate per fini sanitari.Il lavoro da fare dunque è costante, la Puglia ha grande bisogno di donatori e la generosità dei coratini oggi può essere un grande esempio di solidarietà e senso civico.