AVIS Corato, appello alla città per costruire la "Statua del Donatore"

In occasione del quarantesimo anniversario della sua attività sul territorio, l'Avis Corato lancia una campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e l'importanza dell'altruismo, attraverso l'idea di creare un Monumento al Donatore.L'iniziativa prevede la realizzazione di una statua alta 3 metri, progettata e realizzata in collaborazione con i ragazzi e le ragazze dell'ISS Federico II Stupor Mundi di Corato guidati dall'artista e docente Sergio Rubini. La statua, che simboleggia lo spirito del dono e le finalità dell'Avis, sarà collocata in Piazza Vittorio Emanuele, da poco riqualificata.L'obiettivo della campagna è quello di promuovere l'altruismo e l'importanza del dono come fondamento delle moderne società. In un'epoca in cui l'individualismo sembra prevalere, l'Avis Corato vuole celebrare il donatore come colei o colui che, attraverso l'empatia, dona una parte di sé per il bene comune, aiutando gli altri con il proprio sangue, i propri organi, i viveri o i beni materiali.La realizzazione del Monumento al Donatore è resa possibile grazie anche alla partecipazione della comunità locale. L'Avis Corato, infatti, ha lanciato una raccolta fondi per la realizzazione del progetto, invitando tutti coloro che lo desiderano a sostenere l'iniziativa.L'Avis è un'associazione privata senza scopo di lucro che si prefigge di garantire un'adeguata disponibilità di sangue per tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono e la chiamata dei donatori e delle donatrici. Grazie ai suoi associati, l'Avis riesce a garantire circa l'80% del fabbisogno nazionale di sangue.L'associazione è attiva sul territorio di Corato dal 1980 e ha visto crescere costantemente il numero di soci e di donazioni. In questa iniziativa, l'Avis Corato ha coinvolto anche altri attori del territorio, tra cui il Sindaco Prof. Corrado Nicola De Benedittis e l'intera Amministrazione Comunale, che hanno concesso il patrocinio morale per l'iniziativa.L'Avis Corato invita tutti i cittadini e le aziende del territorio a partecipare alla raccolta fondi per la realizzazione del Monumento al Donatore e ad abbracciare l'importanza del dono come valore fondante della nostra società. Per ogni ulterioreapprofondimento è possibile consultare la pagina dedicata al progetto sul sito di Avis Corato al seguente link: https://www.aviscorato.it/monumento-al-donatoreDonazioni Avis Comunale Corato OnlusCC: 1000/00003888IBAN: IT95H0306909606100000003888