La Polizia Locale celebra San Sebastiano

Si rinnova, come ogni anno, l'appuntamento con la celebrazione di San Sebastiano, il santo patrono della Polizia Locale.Domani, in occasione della commemorazione del martire, alle 18.30, nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù gli uomini in divisa si ritroveranno per celebrare il loro Santo, in un momento molto sentito tra coloro che ancora sono in servizio ma anche tra chi ha lasciato la divisa.Alla celebrazione della Santa Messa parteciperanno, oltre agli agenti, il sindaco Corrado De Benedittis, l'assessore alla Polizia Locale Adriano Muggeo e il comandante Giuseppe Loiodice.