Cambio al vertice della Polizia Locale: Bovino subentra a Campanella

Cambio della guardia al vertice del Comando della Polizia Locale di Giovinazzo. Dalla mattinata di oggi, infatti, è in servizio il nuovo comandante del corpo di via Cappuccini, il commissario superiore Vito Bovino, che subentra a Raffaele Campanella passato, in qualità di dirigente, al timone della Polizia Locale di Terlizzi.Il neo-comandante Bovino, nato e residente a Corato, laureato in Giurisprudenza e con 24 anni di servizio alle spalle, arriva dal Comando di Terlizzi, dov'è stato in servizio in questi ultimi 22 anni ed è alla sua prima esperienza da comandante del corpo: l'incarico, temporaneamente di 1 anno, è rinnovabile. Vice comandante, invece, è il commissario Alessia Siciliani, già in servizio al Comando cittadino dallo scorso 1 novembre e proveniente dal Comando della Polizia Locale di BariHo trovato un ottimo Comando, e per questo ringrazio Campanella - le prime parole di Bovino -. Ho trovato un insieme perfetto tra personale nuovo e personale con consolidata esperienza»