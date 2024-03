Michele Bucci è il nuovo Comandante della Polizia Locale di Corato

Il Sindaco Corrado De Benedittis, in mattinata, ha firmato il decreto di nomina del nuovo Comandante della Polizia Locale, individuato nella persona del Dott. Michele Bucci.Con una solida formazione accademica che comprende una laurea in scienze politiche, un diploma di laurea in scienze criminologiche, oltre a un master di secondo livello in scienze giuridiche ed economiche, Michele Bucci porta con sé un vasto bagaglio di esperienza nel settore della sicurezza pubblica.Bucci ha prestato servizio come agente ordinario della Polizia Locale di Corato per quindici anni, fino al 2019, quando ha assunto il ruolo di Ufficiale a Matera e ha anche ricoperto la posizione di Comandante per sette mesi presso il Comune di Grottole.Dal primo aprile 2021, Bucci ha ricoperto il ruolo di vice comandante della Polizia Locale di Ruvo. Oggi, dopo circa 4 anni e mezzo, ritorna a Corato con il ruolo di Comandante, una responsabilità che accetta con orgoglio e determinazione."È con soddisfazione - ha dichiarato il Sindaco De Benedittis - che questa mattina ho nominato il Dott. Michele Bucci, quale Comandante della Polizia Locale. A lui do il benvenuto nel Comando, in questa nuova veste. Sono certo che con la sua guida saranno pienamente soddisfatte le attese interne al Corpo di Polizia Locale e quelle della cittadinanza.Mi preme ringraziare il Comandante uscente Dott. Giuseppe Loiodice per il lavoro svolto in questi anni, a servizio della città e delle Istituzioni. Un sentito grazie va anche al Vice Comandante Teresa Testino e alla Dott.ssa Sara Rosito per il grande impegno profuso in questa fase di vacatio. Un sentito ringraziamento va al collega e amico sindaco di Ruvo di Puglia Prof. Ninni Chieco per aver concesso il nulla osta necessario al rientro a Corato del Comandante Bucci.""È per me motivo di grande orgoglio rientrare in servizio presso la polizia locale di Corato, il comune in cui vivo e che conosco sotto tutti i punti di vista", ha dichiarato Bucci. "Corato sicuramente ha delle problematiche, ma so di poter contare sulle professionalità presenti nel Comando già affermate sul territorio e che mi aiuteranno a raggiungere i molteplici obiettivi che mi sono prefissato finalizzati al controllo su tutto il territorio comunale in tutte le molteplici materie di competenza della polizia locale."Ha inoltre aggiunto: "Penso, in particolare, al rispetto dei regolamenti e delle norme di comportamento previste dal codice della strada, alla tutela ambientale e alle norme edilizie e inerenti al commercio. Il maggior controllo di tutti i luoghi di aggregazione giovanile e non solo, sarà, inoltre, garantito da controlli mirati."Con il suo impegno e la sua esperienza, Michele Bucci guiderà la Polizia Locale di Corato verso nuovi traguardi nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.