Pasquetta di controlli della Polizia Locale

Oggi Pasquetta,la Polizia locale rafforzerà i controlli lungo le strade comunali: l'obiettivo è contribuire a rendere sicura la viabilità in questo giorno in cui si registrano comunemente criticità e potenziali pericoli per l'alta densità di traffico correlato alle "gite fuori porta". L'operazione andrà avanti fino a questa sera per il rientro .Questa azione si inserisce nell'articolato piano della sicurezza messo in campo dal Comando di via Gravina.I controlli si effettueranno prevalentemente lungo le direttrici di traffico di collegamento tra la città e le aree periferiche del territorio comunale