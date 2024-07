La provinciale Trani-Corato è di nuovo illuminata - FOTO

Si tratta di una strada importante per l'accesso in città

I lavori di ripristino dell'impianto di illuminazione del cavalcavia della strada provinciale che collega Corato con Trani, all'altezza del dello svincolo/uscita da Corato sono terminati e la luce finalmente, illumina quel tratto di strada importante per l'accesso in città.

L'impresa ha completato l'intervento sui corpi illuminanti con altrettante nuove lampade a led, rendendo finalmente l'impianto funzionante e il colpo d'occhio della strada degno di questo territorio e tale da tornare a rendere l'ingresso da entrambi gli svincoli, essenzialmente sicuri. Si tratta poi, naturalmente, di un buon biglietto da visita per chi arriva in città.

Peraltro, negli ultimi giorni si sono sicuramente succeduti ulteriori controlli e collaudi, tanto è vero che qualche sera fa alcuni utenti avevano segnalato il temporaneo spegnimento dell'impianto. Ma lo stesso adesso è tornato in pieno funzionamento, e da questo momento in poi non dovrebbe più presentare criticità.