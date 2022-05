Non era sola, come riferito in un primo momento, l'auto che domenica mattina, è stata coinvolta in un violento incidente sulla strada provinciale Trani-Corato, all'altezza del ponte dell'autostrada (link all'articolo) : nel sinistro, secondo quanto riferiscono fonti investigative, sembrerebbe coinvolta una seconda autovettura fuggita subito dopo il terribile impatto ma già rintracciata dal Comando dei Carabinieri di Trani.Semidistrutta, come già precedentemente comunicato, la macchina a bordo della quale, per dinamiche che le forze dell'ordine stanno cercando di appurare, viaggiava un uomo, trasportato poi in ospedale. All'arrivo dei soccorsi sul posto il veicolo era ribaltato su stesso a bordo strada e gravemente danneggiato.Ora spetterà agli inquirenti chiarire il ruolo e responsabilità dell'altro automobilista e soprattutto il perché sia fuggito senza prestare soccorso.