Auto si ribalta sulla Corato-Trani, un ferito

Riguarderebbe un solo veicolo, secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati, l'incidente avvenuto poco dopo le 6:30 di domenica 29 maggio sulla strada provinciale 238 tra Corato e Trani. Una Peugeot, per causa non ancora accertate, si è ribaltata dopo che il conducente, con ogni probabilità, ne ha perso il controllo.L'unico occupante del mezzo, incastrato fra le lamiere, è stato estratto a seguito dell'intervento dei Vigili del fuoco e quindi soccorso dagli operatori del servizio di emergenza del 118. Trasportato in ospedale, le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi. Sul posto anche gli operatori del soccorso stradale Scaringella.